Продукты, которые не стоит есть натощак: советы Марины Боржемской
Ведущая и эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская уже много лет помогает украинцам становится здоровее благодаря тренировкам и правильному питанию. Она точно знает, как есть так, чтобы не навредить организму. И Марина советует всем избегать в утреннем рационе некоторых продуктов. Каких — узнайте далее.
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Марина Боржемская знает все о правильном питании. Своими знаниями она делится не только с телезрителями, но и с подписчиками на странице в Instagram. Так, Марина составила список продуктов, которые лучше не есть натощак, чтобы не ухудшать состояние кишечника, пищевода и здоровья в целом. К ним относятся:
- цитрусовые и груши, поскольку они раздражают пустой пищевод;
- бананы из-за высокого содержания в них магния и калия, а также увеличения нагрузки на сердечно-сосудистую систему;
- кофе, который раздражает пустой желудок;
- острая еда;
- газированные напитки, которые имеют свойство сужать сосуды желудка, что затрудняет переваривание пищи.
Все эти продукты Марина советует употреблять не до, а после еды.
А чтобы узнать еще больше секретов правильного питания ― смотрите премьеру проекта «Счастливы за семь дней» уже 6 февраля в 18:40 на СТБ.
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