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Продукты, которые не стоит есть натощак: советы Марины Боржемской

18.01.2022

Ведущая и эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская уже много лет помогает украинцам становится здоровее благодаря тренировкам и правильному питанию. Она точно знает, как есть так, чтобы не навредить организму. И Марина советует всем избегать в утреннем рационе некоторых продуктов. Каких — узнайте далее.

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Марина Боржемская знает все о правильном питании. Своими знаниями она делится не только с телезрителями, но и с подписчиками на странице в Instagram. Так, Марина составила список продуктов, которые лучше не есть натощак, чтобы не ухудшать состояние кишечника, пищевода и здоровья в целом. К ним относятся:

  • цитрусовые и груши, поскольку они раздражают пустой пищевод;
  • бананы из-за высокого содержания в них магния и калия, а также увеличения нагрузки на сердечно-сосудистую систему;
  • кофе, который раздражает пустой желудок;
  • острая еда;
  • газированные напитки, которые имеют свойство сужать сосуды желудка, что затрудняет переваривание пищи.

Все эти продукты Марина советует употреблять не до, а после еды. 

А чтобы узнать еще больше секретов правильного питания ― смотрите премьеру проекта «Счастливы за семь дней» уже 6 февраля в 18:40 на СТБ.

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