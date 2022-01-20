Марина Боржемская рассказала, почему вредно есть на ночь

Все мы знаем, что на ночь есть вредно. Тем не менее, иногда каждый из нас поддается соблазну и позволяет себе поздние перекусы. Как преодолеть тягу к холодильнику и не допустить ночного переедания, знает ведущая проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская.

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Причины ночных перееданий

Эксперт мейковера «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская как никто разбирается в принципах правильного питания. Ведущая рассказывает, почему люди порой переедают на ночь. Марина выделяет три причины:

недостаток еды в течение дня;

скрытый голод из-за несбалансированного питания в течение дня;

заедание стресса.

Почему вредно есть на ночь

Ведущая объясняет, почему ночные приемы пищи плохо влияют на организм. Она говорит, что перед сном желудок уже не может переваривать еду должным образом, и она не всасывается в стенки тонкого кишечника, а в толстом подвергается воздействию патогенной микрофлоры, что приводит к образованию токсинов. Кроме того, избыток углеводных продуктов в ночное время ведет к высокому выбросу инсулина, вследствие чего процесс перераспределения сахара в печени и жировых тканях нарушается и происходит отложение жира в организме.

Как перестать есть на ночь

Чтобы не допускать ночных перееданий, Марина Боржемская советует делать следующее:

сбалансированно питаться в течение дня, около 5 раз;

разнообразить рацион и следить за количеством белков, жиров и углеводов, макро- и микроэлементов;

найти альтернативный способ борьбы со стрессом: вечерние прогулки, спорт, йога, просмотр сериала или лекций в интернете и др.

Не переедайте на ночь, будьте здоровы и смотрите премьеру проекта «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на СТБ.

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