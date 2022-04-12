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Что делать, чтобы ненависть не разъедала наши сердца: советы Андрея Жельветро

12.04.2022

Слыша о зверствах россиян в Украине, сложно не стать озлобленным и сохранить доброту в сердце. Но несмотря на всю жестокость нашего врага, мы должны и дальше оставаться людьми. Что же делать, чтобы ненависть не разъедала наши сердца? Рассказывает психолог и эксперт проекта СТБ «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро.

Что делать, чтобы ненависть не разъедала наши сердца

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С каждым убитым украинцем и разрушенным жилым домом становится все сложнее относиться к этому миру с добротой. Особенно, когда российский враг постоянно перекручивает правду и манипулирует. Но у украинцев всегда была широкая душа, и это является нашим самым сильным оружием.

Андрей Жельветро уверен, что сохранить человечность во время войны нам поможет добро. Поэтому психолог призывает всех его совершать. Каким образом? Вы можете помочь кому-то, например:

  • покормить животных на улице;
  • передать деньги или вещи волонтерам и на блокпосты;
  • перечислить деньги через «Дію» для ВСУ;
  • помочь человеку с жильем или работой, если это в ваших силах, и т. д.

Однако помните, что у добра есть одна важная особенность: никогда не ждите благодарности. Сделайте добро и сразу двигайтесь дальше по своим делам. По словам психолога, это поможет не разочаровываться в людях и сбережет наши сердца.

Все будет Украина!

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