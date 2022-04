Чуючи про звірства росіян в Україні, важко не стати озлобленим і зберегти доброту в серці. Та незважаючи на всю жорстокість нашого ворога, ми маємо й надалі залишатися людьми. Що ж робити, щоби ненависть не роз’їдала наші серця? Розповідає психолог та експерт проєкту СТБ «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро.

З кожним убитим українцем і зруйнованим житловим будинком стає все складніше ставитись до цього світу з добротою. Особливо коли російський ворог постійно перекручує правду і маніпулює. Але в українців завжди була широка душа, і це є нашою найсильнішою зброєю.

Андрій Жельветро впевнений, що зберегти людяність під час війни нам допоможе добро. Тому психолог закликає всіх його робити. Яким чином? Ви можете допомогти комусь, наприклад:

Проте пам’ятайте, що у добра є одна важлива особливість: ніколи не чекайте на вдячність. Зробіть добро і одразу рухайтесь далі у своїх справах. Це допоможе не розчаровуватися в людях і збереже наші серця.

Все буде Україна!

