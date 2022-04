З початком військової агресії росії життя кожного з нас розділилося на «до» та «після». Через це багато українців зараз відчувають сильну ненависть до росіян. І це цілком природна реакція, адже саме вони винні в тисячах смертей, страшних руйнуваннях і жорстоких воєнних злочинах. Але що українцям робити з усією цією ненавистю? І як не допустити внутрішнього виснаження через це почуття? Розповідає Андрій Жельветро.

Ненависть є дуже потужним почуттям і природною реакцією на події, що зараз відбуваються, на війну. Але тут треба розуміти, яка вона, ця ненависть, ― активна чи пасивна.

Активна ненависть ― це коли ви маєте мету і рухаєтесь до неї завдяки цьому почуттю. Активна ненависть допомагає, наприклад, вести інформаційну війну з росіянами. Вона надає сил, але ненадовго.

Пасивна ненависть ― це якщо мети немає. Ви просто живете з цим почуттям, воно вас охоплює, робить роздратованим і злим. Це погано. Пасивна ненависть здатна зруйнувати здоров’я свого носія, а в найгірших випадках може навіть призводити до онкозахворювання. Не забувайте про силу психосоматики.

Тому, якщо у вас немає мети, то краще подумати над тим, як від ненависті перейти до ефективності.

Трансформуйте свою ненависть у допомогу, і все буде Україна!

