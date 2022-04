Для багатьох українців відео Олексія Арестовича зараз є своєрідним заспокійливим. Радник голови Офісу Президента завжди виважений і спокійний, навіть коли повідомляє погані новини. Проте є секрети, завдяки яким можна навчитися говорити так само, як він. Яким чином? Розповідає психолог Андрій Жельветро.

Фото: Facebook Олексія Арестовича

Психолог Андрій Жельветро радить усім навчитися контролювати те, як ви говорите. Для цього він наводить 5 секретів Олексія Арестовича, які доступні кожному:

Хоч би про що ви говорили, говоріть без зайвих емоцій. Ваша інтонація має бути рівною. Навіщо? Тому що це транслює стабільність.

Говоріть короткими фразами до 8 слів у реченні. У такому разі вашу думку буде легше зрозуміти іншим.

Більше на тему: Правила сильних і непереможних: Як пережити третю фазу психологічного спустошення під час війни?

Говоріть так, ніби ви ділитесь секретною інформацією з найкращим другом. Це зробить вашу інформацію цінною в думках людини.

Використовуйте м’які слова. Замість «убивство» можна казати «ліквідація» або «усунення». Це не викликає сильних емоцій, а отже, зберігає спокій слухачів.

Поза людини дуже важлива, а особливо в непростій ситуації. До того ж, це вимагатиме від вас сфокусуватися на своєму стані, а не на зовнішньому факторі.

Почніть виховувати в себе хоча б одну з цих звичок! Станьте Арестовичем для своїх рідних і близьких!

Більше на тему: Як не відчувати провину за те, що мало допомагаєш, розповів Андрій Жельветро

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.