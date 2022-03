Нещодавно радник голови Офісу Президента Олексій Арестович попередив українців про третю фазу психологічного спустошення під час війни. Чим вона характеризується? У чому її причина? І як пережити третю фазу психологічного спустошення? Розповідає психолог та експерт проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро.

Головна риса третьої фази психологічного спустошення — розчарування від того, що війна не закінчилася. Минув уже місяць, наші очікування на скору перемогу не виправдались, а тому ми можемо відчувати апатію, зневіру, фізичну та психологічну втому і навіть перші ознаки депресії. Проте ми повинні бути готовими до того, що війна може тривати довго, і починати жити в нових обставинах. Для того, щоб допомогти собі та Україні, психолог Андрій Жельветро радить робити так:

По-перше, зараз необхідно запускати економіку та відновлювати свою роботу хоча б у скороченому форматі. Це даватиме вам упевненість у завтрашньому дні.

Якщо це можливо, зустрічатися з друзями, спілкуватися, не замикатися в собі. Це дає відчуття, що життя є, що воно триває і що ви не самотні.

Відновіть або започаткуйте нові щоденні ритуали. Наприклад, пити каву вранці або робити спортивні тренування хоча б у домашніх умовах. Якщо вам немає з ким поспілкуватися, заведіть щоденник і записуйте в нього свої думки, стан і почуття. Це звільнятиме вашу голову від зайвих думок.

Сфокусуйтеся зараз на тому, щоб навести лад усередині себе, і тоді ви точно вийдете переможцем із цієї третьої фази!

