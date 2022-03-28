Совсем недавно советник главы Офиса Президента Алексей Арестович предупредил украинцев о третьей фазе психологического опустошения во время войны. Чем же она характеризуется? В чем ее причина? И как пережить третью фазу психологического опустошения? Рассказывает психолог и эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро.

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Главная черта третьей фазы психологического опустошения — разочарование из-за того, что война не закончилась. Прошел уже месяц, наши ожидания на скорую победу не оправдались, поэтому мы можем испытывать апатию, уныние, физическую и психологическую усталость и даже первые признаки депрессии. Однако мы должны быть готовы к тому, что война может длиться долго, и начинать жить в новых обстоятельствах. Для того, чтобы помочь себе и Украине, психолог Андрей Жельветро советует делать следующее:

1. Возвращаться к работе

Во-первых, сейчас необходимо запускать экономику и возобновлять свою работу хотя бы в сокращенном формате. Это будет давать вам уверенность в завтрашнем дне.

2. Встречаться с друзьями

Если это возможно, встречаться с друзьями, общаться, не замыкаться в себе. Это дает ощущение, что жизнь есть, что она продолжается и что вы не одиноки.

3. Добавить новые ритуалы

Восстановите или положите начало новым ежедневным ритуалам. К примеру, пить кофе утром или делать спортивные тренировки хотя бы в домашних условиях. Если вам не с кем пообщаться, заведите дневник и записывайте в него свои мысли, состояние и чувства. Это будет освобождать вашу голову от лишних мыслей.

Сфокусируйтесь сейчас на том, чтобы навести порядок внутри себя, и тогда вы точно выйдете победителем из этой третьей фазы!

Video: Правила сильних і непереможних: Как пережить третью фазу психологического опустошения во время войны? Психолог и эксперт проекта Счастливы за семь дней Андрей Жельветро рассказал о том, как пережить третью фазу психологического опустошения во время войны.

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