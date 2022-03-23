С началом военной агрессии россии многие украинцы переживают сложные времена. В условиях войны даже внутри страны могут возникать обвинения и недовольство. Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то делает больше, кто-то меньше, кто-то говорит на украинском, а кто-то — на русском. Почему же происходит этот раскол внутри общества? Как перестать обвинять друг друга? И как нужно психологически себя настраивать? Ответы на все эти вопросы дает психолог Андрей Жельветро.

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Почему мы обвиняем друг друга?

Есть три причины такого поведения:

Это проявление психологической травмы, которую получили все мы в тот день, когда увидели, как гибнут люди, разрушаются города и привычная жизнь. Мы не знаем, как себя вести, потому что нас никто не готовил к войне. Мы обвиняем других украинцев только тогда, когда внутри виним самих себя: за страх, за растерянность и за непонимание, как жить.

Как мы пытаемся избавиться от чувства вины?

Мы приносим себя в жертву, загоняя любой работой. Мы сдаем кровь, волонтерим, помогаем на блокпостах, записываемся в тероборону, развозим еду, делаем что угодно, даже не умея этого делать.

Дальше мы начинаем требовать такого же самопожертвования от других людей и тех, кто делает меньше нас, мы осуждаем и обесцениваем. А потом мы начинаем закипать злостью к тем людям, которые сейчас находятся в безопасности и комфорте.

В конце-концов такой человек начинает стремиться к справедливому наказанию для тех, кто, с его точки зрения, сделал для страны меньше, чем он. И именно такой настрой и приводит к расколу внутри страны.

Как не винить себя и знакомых?

Прежде всего нужно перестать винить себя. Если уехал — это нормально, если остался — тоже нормально. Не сравнивать себя с другими людьми. Кто-то больше сделал, кто-то меньше. Это дело каждого человека и его выбор. Самостоятельно решить, чем можете помочь стране, какими своими знаниями и навыками. Не обращать внимания на то, где находитесь географически. Главный ориентир — это наша Украина и наше общее будущее. Напоминать себе, что когда вы принимали решение, то сделали лучший выбор из всех возможных для вас в тот момент. Поэтому вы ни перед кем не должны оправдываться.

Давайте сознательно эту энергию направим на поддержку нашей страны, а не на обвинения друг друга. Слава Украине!

Video: Правила сильних і непереможних: Почему мы обвиняем друг друга и как перестать это делать? Психолог и эксперт проекта Счастливы за семь дней Андрей Жельветро рассказал о том, почему мы обвиняем друг друга и как перестать это делать.

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