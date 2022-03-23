З початком воєнної агресії росії багато українців переживають складні часи. В умовах війни навіть усередині країни можуть виникати звинувачення і невдоволення. Хтось поїхав, хтось залишився, хтось робить більше, хтось менше, хтось говорить українською, а хтось — російською. Чому ж відбувається цей розкол усередині суспільства? Як перестати звинувачувати одне одного? І як треба психологічно себе налаштовувати? Відповіді на всі ці запитання дає психолог Андрій Жельветро.

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Чому ми звинувачуємо одне одного?

Є три причини такої поведінки:

Це прояв психологічної травми, яку отримали всі ми в той день, коли побачили, як гинуть люди, руйнуються міста і звичне життя. Ми не знаємо, як поводитися, бо нас ніхто не готував до війни. Ми звинувачуємо інших українців тільки тоді, коли всередині звинувачуємо самих себе: за страх, за розгубленість і за нерозуміння, як жити.

Як ми намагаємося позбутися почуття провини?

Ми приносимо себе в жертву, заганяючи будь-якою роботою. Ми здаємо кров, волонтеримо, допомагаємо на блокпостах, записуємося до тероборони, розвозимо їжу, робимо будь-що, навіть не вміючи цього робити.

Далі ми починаємо вимагати такої ж самопожертви від інших людей і тих, хто робить менше за нас, ми осуджуємо і знецінюємо. А потім ми починаємо закипати злістю до тих людей, які зараз перебувають у безпеці та комфорті.

Насамкінець така людина починає прагнути справедливого покарання для тих, хто, на її погляд, зробив для країни менше, ніж вона. І саме такий настрій і призводить до розколу всередині країни.

Як не звинувачувати себе та знайомих?

Передусім треба перестати звинувачувати себе. Якщо поїхав — це нормально, якщо залишився — теж нормально. Не порівнювати себе з іншими людьми. Хтось більше зробив, хтось менше. Це справа кожної людини і її вибір. Самостійно вирішити, чим можете допомогти країні, якими своїми знаннями та навичками. Не звертати уваги на те, де перебуваєте географічно. Головний орієнтир — це наша Україна і наше спільне майбутнє. Нагадувати собі, що коли ви ухвалювали рішення, то зробили найкращий вибір з усіх можливих для вас на той момент. Тому ви ні перед ким не повинні виправдовуватися.

Спрямуймо цю енергію свідомо на підтримку нашої держави, а не на звинувачення одне одного. Слава Україні!

Video: Правила сильних і непереможних: Чому ми звинувачуємо одне одного і як перестати це робити? Психолог і експерт проєкту Щасливі за сім днів Андрій Жельветро розповів про те, чому ми звинувачуємо одне одного і як перестати це робити.

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