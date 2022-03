З початком воєнної агресії росії багато українців переживають складні часи. В умовах війни навіть усередині країни можуть виникати звинувачення і невдоволення. Хтось поїхав, хтось залишився, хтось робить більше, хтось менше, хтось говорить українською, а хтось — російською. Чому ж відбувається цей розкол усередині суспільства? Як перестати звинувачувати одне одного? І як треба психологічно себе налаштовувати? Відповіді на всі ці запитання дає психолог Андрій Жельветро.

Є три причини такої поведінки:

Ми приносимо себе в жертву, заганяючи будь-якою роботою. Ми здаємо кров, волонтеримо, допомагаємо на блокпостах, записуємося до тероборони, розвозимо їжу, робимо будь-що, навіть не вміючи цього робити.

Далі ми починаємо вимагати такої ж самопожертви від інших людей і тих, хто робить менше за нас, ми осуджуємо і знецінюємо. А потім ми починаємо закипати злістю до тих людей, які зараз перебувають у безпеці та комфорті.

Насамкінець така людина починає прагнути справедливого покарання для тих, хто, на її погляд, зробив для країни менше, ніж вона. І саме такий настрій і призводить до розколу всередині країни.

Спрямуймо цю енергію свідомо на підтримку нашої держави, а не на звинувачення одне одного. Слава Україні!

