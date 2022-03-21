Андрій Жельветро, психолог та ведучий мейковеру «Щасливі за сім днів» на СТБ, добре розуміє, що хвилює кожного українця під час війни. Щодня він дає професійні поради, як тримати психологічну стійкість та боротися з тривогою або панікою.

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«Початок війни застав мене в обіймах з коханою. Вранці я настояв на тому, щоб вона залишила Київ та поїхала до родичів у Львів. Вона намагалася сперечатися, зійшлись на тому, що через три дні повернеться. Пройшло вже три тижні…

Мій мозок почав працювати на повну потужність: що робити, скільки це триватиме? Їхня країна у 28 разів більша за нашу, які можуть бути сценарії? Якщо я загину, що буде з моїми близькими? На всі ці запитання кожен з нас шукає відповідь щодня. І постійно відчуваєш страх за майбутнє, біль за вбитих людей. І лють, яку ще ніколи не відчував.

Я залишився, щоб допомагати чим зможу. Живу під Києвом. Гадав, що перебуваю в більш-менш безпечному місці. Але невдовзі біля будинку поставили блокпост, техніку та інші споруди. Військові рекомендували з’їхати, щоб у разі бою не опинитись під вогнем. Знайшов інше житло в тому ж районі. Вирішив так: допоки сюди не прилетить ракета або не почнеться штурм, я нікуди не поїду. Чому так? Тому що інакше не можу. І не хочу.

Спочатку допомагав на блокпосту біля дому: віддав дрова, під’єднав його до своєї електромережі, передав запаси їжі, навіть рації у себе знайшов, подарував хлопцям. Потім записався в місцевий патруль, чергував. На третій тиждень зрозумів, що навіть під час війни корисніше займатися тим, що вмієш найкраще в житті. Я професійний психолог, я вмію працювати з людьми. Цим зараз і займаюсь. Даю поради щодо психологічної самодопомоги в єдиному інформаційному марафоні та диджитальному спецпроєкті телеканалу СТБ “Правила сильних і непереможних”.

Сила духу нашого народу морально вже перемогла ворога. Зосталося лише фізично прибрати його з нашої землі. Для цього потрібен час. І ще я знаю, що саме з нашої України почався незворотний процес еволюції всього світу. Всі країни це бачать. Вся Європа. Це боротьба авторитарного минулого з вільним майбутнім. Настав час зробити глобальний крок уперед. І саме наша країна стала взірцем Єдності та Мужності, які приведуть до Перемоги!»

#ДобріІсторії

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