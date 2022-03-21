Андрей Жельветро, психолог и ведущий мейковера «Счастливы за семь дней» на СТБ, хорошо понимает, что волнует каждого украинца во время войны. Каждый день он дает профессиональные советы, как поддерживать психологическую устойчивость и бороться с тревогой или паникой.

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«Начало войны застало меня в объятиях с любимой. Утром я настоял на том, чтобы она покинула Киев и поехала к родственникам во Львов. Она пыталась спорить, сошлись на том, что через три дня вернется. Прошло уже три недели…

Мой мозг начал работать на полную мощность: что делать, сколько это продлится? Их страна в 28 раз больше нашей, какие могут быть сценарии? Если я погибну, что будет с моими близкими? На все эти вопросы каждый из нас ищет ответ каждый день. И постоянно испытываешь страх за будущее, боль за убитых людей. И ярость, которую еще никогда не испытывал.

Я остался, чтобы помогать чем смогу. Живу под Киевом. Думал, что нахожусь в более-менее безопасном месте. Но вскоре возле дома поставили блокпост, технику и другие постройки. Военные рекомендовали съехать, чтобы в случае боя не оказаться под огнем. Нашел другое жилье в том же районе. Решил так: пока сюда не прилетит ракета или не начнется штурм, я никуда не поеду. Почему так? Потому что иначе не могу. И не хочу.

Сначала помогал на блокпосту возле дома: отдал дрова, подключил его к своей электросети, передал запасы еды, даже рации у себя нашел, подарил ребятам. Затем записался в местный патруль, дежурил. На третью неделю понял, что даже во время войны полезнее заниматься тем, что умеешь лучше всего в жизни. Я профессиональный психолог, я умею работать с людьми. Этим сейчас и занимаюсь. Даю советы по психологической самопомощи в едином информационном марафоне и в диджитальном спецпроекте телеканала СТБ “Правила сильних і непереможних”.

Сила духа нашего народа морально уже победила врага. Осталось лишь физически убрать его с нашей земли. Для этого нужно время. И еще я знаю, что именно с нашей Украины начался необратимый процесс эволюции всего мира. Все страны это видят. Вся Европа. Это борьба авторитарного прошлого со свободным будущим. Пришло время сделать глобальный шаг вперед. И именно наша страна стала образцом Единства и Мужества, которые приведут к Победе!»

#ДобріІсторії

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