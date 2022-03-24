Вот уже месяц рашисты ведут полномасштабную войну в Украине. И они, увы, не пренебрегают даже самыми подлыми способами сломить наше сопротивление, круша и разрушая дома обычных людей. Из-за атак оккупантов без крыши над головой остались уже десятки тысяч украинцев. Что же делать, если потерял жилье, — рассказывает психолог Андрей Жельветро.

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Потеря жилья — это ужасная трагедия, и чтобы от нее опомниться, нужно время. Всем, кто оказался в такой ситуации, психолог Андрей Жельветро рекомендует сделать три шага:

1. Эмоциональный шаг

Необходимо выплеснуть эмоции, злость через внешнюю агрессию. Ругайтесь, кричите, разбейте что-то, но дойдите до такого состояния, когда вы потеряете над собой контроль, в своих чувствах и словах. Тогда эмоции и выйдут. Отчаяние тоже выплескивайте через слезы. Оплакивайте свою потерю, вспомнив, что вы любили в том доме.

2. Рациональный шаг

Подайте документы на возмещение. Обратитесь в местные власти или социальные службы, чтобы узнать, куда и какие документы нужно подавать, чтобы стать на учет на получение компенсации после войны.

3. Практический шаг

Найдите себе жилье, которое вы сможете арендовать на полгода и спокойно там пожить.

Оккупанты обязательно ответят за все свои преступления!

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