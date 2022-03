Ось уже місяць рашисти ведуть повномасштабну війну в Україні. І вони, на жаль, не гребують навіть найпідлішими способами зламати наш спротив, руйнуючи будинки звичайних людей. Внаслідок атак окупантів без даху над головою залишилися вже десятки тисяч українців. Що ж робити, якщо втратив житло, — розповідає психолог Андрій Жельветро.

Втрата житла — це жахлива трагедія, і щоб від неї оговтатись, потрібен час. Усім, хто опинився в такій ситуації, психолог Андрій Жельветро рекомендує зробити три кроки:

Необхідно виплеснути емоції, злість через зовнішню агресію. Лайтеся, кричіть, розтрощіть щось, але дійдіть до такого стану, коли ви втратите над собою контроль, у своїх почуттях і словах. Тоді емоції і вийдуть. Розпач теж виплескуйте через сльози. Оплакуйте свою втрату, згадавши, що ви любили в тому будинку.

Подайте документи на відшкодування. Зверніться до місцевої влади або соціальних служб, щоб дізнатися, куди і які документи треба подавати, щоб стати на облік на отримання компенсації після війни.

Знайдіть собі житло, яке ви зможете орендувати на пів року і спокійно там пожити.

Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за всі свої злочини!

