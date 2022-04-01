Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як не відчувати провину за те, що мало допомагаєш, розповів Андрій Жельветро

01.04.2022

З першого дня повномасштабного воєнного вторгнення росії вся Україна об’єднала свої зусилля і бореться за свободу. Хтось захищає країну на фронті, хтось допомагає волонтерством, а хтось прикриває інформаційний тил. Але що робити, коли відчуваєш, що цієї допомоги замало? Як перестати відчувати провину? Розповідає психолог Андрій Жельветро.

Как не чувствовать вину за то, что мало помогаешь

Більше на тему: #ДобріІсторії Марина Боржемська: Щодня ми воюємо на волонтерському фронті

Кожен із нас з початком широкомасштабної війни в Україні іноді відчуває, що робить недостатньо для країни. І це почуття провини здатне зруйнувати будь-яку мотивацію і позитивне налаштування. Саме тому його треба позбуватися! Щоб не відчувати провину за те, що мало допомагаєш, Андрій Жельветро радить робити так:

1. Знайдіть аргументи на свою користь

Вам треба зрозуміти, що ви самі себе засуджуєте. Зупиніться, проведіть розмову з собою. Станьте на власний захист і знайдіть аргументи на свою користь. Наприклад, скажіть собі: «Я не військова людина. Мене не готували до війни, але я готовий докладати зусилля і допомагати державі в тилу. Не через провину, а через любов до України».

2. Оберіть один напрямок своєї допомоги

Не розпорошуйтеся. Не треба хапатися за будь-яку допомогу. Так ви не будете відчувати результату своєї діяльності. Дайте собі відповідь на запитання: яким є головний напрямок, у якому я можу бути корисним? Це може бути волонтерство, інформаційна допомога, координація тощо. Оберіть цей один напрямок і вкладайтеся щодня саме в нього. Це допоможе вам цінувати свій внесок і перестати себе звинувачувати.

Допомога кожного з нас зараз важлива! Робіть, що можете, і перестаньте нарешті себе звинувачувати! 

Більше на тему: Що робити перед сном, щоб не снилася війна, розповів Андрій Жельветро

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send