З першого дня повномасштабного воєнного вторгнення росії вся Україна об’єднала свої зусилля і бореться за свободу. Хтось захищає країну на фронті, хтось допомагає волонтерством, а хтось прикриває інформаційний тил. Але що робити, коли відчуваєш, що цієї допомоги замало? Як перестати відчувати провину? Розповідає психолог Андрій Жельветро.

Кожен із нас з початком широкомасштабної війни в Україні іноді відчуває, що робить недостатньо для країни. І це почуття провини здатне зруйнувати будь-яку мотивацію і позитивне налаштування. Саме тому його треба позбуватися! Щоб не відчувати провину за те, що мало допомагаєш, Андрій Жельветро радить робити так:

Вам треба зрозуміти, що ви самі себе засуджуєте. Зупиніться, проведіть розмову з собою. Станьте на власний захист і знайдіть аргументи на свою користь. Наприклад, скажіть собі: «Я не військова людина. Мене не готували до війни, але я готовий докладати зусилля і допомагати державі в тилу. Не через провину, а через любов до України».

Не розпорошуйтеся. Не треба хапатися за будь-яку допомогу. Так ви не будете відчувати результату своєї діяльності. Дайте собі відповідь на запитання: яким є головний напрямок, у якому я можу бути корисним? Це може бути волонтерство, інформаційна допомога, координація тощо. Оберіть цей один напрямок і вкладайтеся щодня саме в нього. Це допоможе вам цінувати свій внесок і перестати себе звинувачувати.

Допомога кожного з нас зараз важлива! Робіть, що можете, і перестаньте нарешті себе звинувачувати!

