Ось уже другий місяць в Україні триває повномасштабна війна. Це впливає на життя кожного з нас. Після початку воєнної агресії росії багато українців стали відчувати проблеми зі сном або бачити в сновидіннях бойові дії. Як із цим боротися? Що ж робити перед сном, щоб не снилася війна? Знає психолог Андрій Жельветро.

Забезпечити себе здоровим сном під час війни — це не завжди легке завдання. Особливо, коли навколо постійно відбуваються обстріли і бомбардування. Щоб не бачити у снах війну, Андрій Жельветро радить усім перестати читати новини на ніч. Натомість треба змінити фокус уваги. Як? Ось два кроки:

Проаналізуйте свій сьогоднішній день. Згадайте, що ви зробили, за що ви можете бути вдячними собі, яку корисну справу ви зробили, з якою людиною зустрілися, яка подія відбулася, з ким познайомилися, яку допомогу ви отримали тощо. Згадайте все, за що ви вдячні цьому дню.

Сплануйте, що будете робити завтра вранці, куди поїдете або з ким зустрінетеся вдень, як проведете свій вечір.

Саме така звичка позбавить вас поганих снів. Почніть робити це вже сьогодні!

Приємних снів!

