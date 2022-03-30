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Что делать перед сном, чтобы не снилась война, рассказал Андрей Жельветро

30.03.2022

Вот уже второй месяц в Украине идет полномасштабная война. Это сказывается на жизни каждого из нас. После начала военной агрессии россии многие украинцы стали испытывать проблемы со сном или видеть в сновидениях боевые действия. Как же с этим бороться? Что делать перед сном, чтобы не снилась война? Знает психолог Андрей Жельветро.

Что делать перед сном, чтобы не снилась война

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Обеспечить себя здоровым сном во время войны — это не всегда легкая задача. Особенно, когда вокруг постоянно происходят обстрелы и бомбежки. Чтобы перестать видеть во снах войну, Андрей Жельветро советует всем перестать читать новости на ночь. Вместо этого следует изменить фокус внимания. Как? Вот два шага:

1. Сфокусироваться на благодарности: себе, людям, событиям

Проанализируйте свой сегодняшний день. Вспомните, что вы сделали, за что вы можете быть благодарны себе, какое полезное дело вы сделали, с каким человеком встретились, какое событие произошло, с кем познакомились, какую помощь вы получили и т.д. Вспомните все, за что вы благодарны этому дню.

2. Спланировать свой следующий день

Спланируйте, что будете делать завтра утром, куда поедете или с кем встретитесь днем, как проведете свой вечер.

Именно такая привычка избавит вас от дурных снов. Начните делать это уже сегодня!

Приятных сновидений!

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