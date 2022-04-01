Как не чувствовать вину за то, что мало помогаешь

С первого дня полномасштабного военного вторжения россии вся Украина объединила свои усилия и борется за свободу. Кто-то защищает страну на фронте, кто-то помогает волонтерством, а кто-то прикрывает информационный тыл. Но что делать, если чувствуешь, что этой помощи недостаточно? Как перестать ощущать вину? Рассказывает психолог Андрей Жельветро.

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Каждый из нас с началом широкомасштабной войны в Украине иногда ощущает, что делает недостаточно для страны. И это чувство вины способно разрушить любую мотивацию и положительный настрой. Именно поэтому от него нужно избавляться! Чтобы не чувствовать вину за то, что мало помогаешь, Андрей Жельветро советует делать следующее:

1. Найдите аргументы в свою пользу

Вам нужно понять, что вы сами себя осуждаете. Остановитесь, проведите разговор с собой. Станьте на свою защиту и найдите аргументы в свою пользу. К примеру, скажите себе: «Я не военный человек. Меня не готовили к войне, но я готов прикладывать усилия и помогать стране в тылу. Не из-за вины, а из-за любви к Украине».

2. Выберите одно направление своей помощи

Не распыляйтесь. Не надо хвататься за любую помощь. Так вы не будете ощущать результат своей деятельности. Ответьте на вопрос: каково главное направление, в котором я могу быть полезным? Это может быть волонтерство, информационная помощь, координация и т.д. Выберите это одно направление и вкладывайтесь каждый день именно в него. Это поможет вам ценить свой вклад и перестать себя винить.

Помощь каждого из нас сейчас важна! Делайте, что можете, и перестаньте, наконец, себя винить!

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