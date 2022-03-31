Марина Боржемская, фитнес-тренер, специалист по правильному питанию и ведущая мейковера «Счастливы за семь дней» на СТБ, убеждена, что во время войны украинцы должны работать, как единый организм, и помогать всем, чем могут. Телеведущая стоит на страже информационного фронта, а также делает то, в чем является специалистом ― помогает людям держать тело в форме, а вырученные средства от своей программы передает на нужды ВСУ и волонтеров.

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«Война застала меня в родном городе, в Виннице. Как раз в этот день я должна была рано утром выезжать в Киев, везти туда своих племянников и невестку, а сама ― отправиться на работу. У меня были запланированы съемки в пост-шоу “Холостяк” и съемки моих фитнес-программ. В 5 утра позвонила мой администратор со словами, что началась война. Она находилась в Киеве. Это был шок. Первым делом я побежала проверить, как Роберт и Оливка. Набрала свою маму. Села в машину, поехала снять наличные, заправить автомобиль. Я понимала, что, не дай Бог что, мне надо посадить детей и родителей в машину и доставить их в безопасное место. Я, как и все, не понимала, как надолго это затянется, какие города затронет, что будет происходить. Первое состояние ― шоковое. Естественно, мы собрали тревожный чемоданчик. Были готовы, если нужно, уйти в укрытие. Действовать так, как будет говорить нам наш Президент, ВСУ, мэр города. Я была уверена, что людей будут координировать. Все сильно включились в процесс, создали чаты, по информации в которых люди могли ориентироваться в происходящем.

Первую неделю было непросто осознать, что в нашем столетии и в нашей стране началась война, полномасштабное вторжение россии в Украину. И осознать, что то, что наши дедушки, прадедушки и прабабушки прожили 80 лет назад, происходит прямо сейчас. Мой дедушка воевал во Второй мировой, он рассказывал об этой теме всегда деликатно. Говорил, что это самое страшное время и не дай Бог кому-то его пережить. Дедушка всегда акцентировал, что главные ценности ― это человечность и любовь. Ни в коем случае нельзя разжигать ненависть друг к другу. Он всегда был очень толерантным. В эти дни меня наполняли воспоминания о нем.

При воздушных тревогах мы, конечно же, сразу спускались в убежище. Потом я оборудовала комнату с толстыми межкомнатными стенами. Мы садились в проем между ними, обувались и были готовы, если вдруг произойдет попадание в дом, быстро выйти. Как показывает практика, всего предусмотреть невозможно, но быть готовыми нужно.

Я сразу включилась в процесс помощи тем, кто в этом нуждается. Много людей через социальные сети обращались с разными просьбами, друзья просили купить вещи и медикаменты для теробороны, доставить их. Была только одна мысль ― чем ты можешь быть ценен и чем можешь помочь прямо сейчас. Включались все ресурсы. Кто-то звонил и писал, спрашивал, есть ли где разместиться в нашем городе. Я сразу искала, кто и где принимает, кому можно передать информацию. Было страшно, но в это же время чувствовала, что сейчас отвечаю за жизнь своих детей, что я главный член семьи, который должен обеспечить надежный тыл абсолютно всем. И детям, и родителям. Нужно быть собранным. Бывали разные эмоции. С детьми мы все время беседовали, я объясняла, как нужно себя вести в конкретной ситуации, старалась их переключать на книги. Говорила с ними о том, что такое война, как важно друг друга беречь, что ни в коем случае не нужно паниковать, что стоит успокоиться и принять ситуацию, потому что в данный момент, если мы будем сильно суетиться, ни к чему хорошему это не приведет. Когда звучали сирены и мы были в безопасном месте, старалась, чтобы они надевали наушники, слушали музыку. Важно отвлекать их от тревог. Потому что это очень давит психологически. Взрослым проще разъяснить, а дети воспринимают на эмоциях. Не все взрослые могут справиться с такой нагрузкой, а для детей это еще масштабнее, гиперболизировано.

Я сформировала штаб девочек, которые работают у меня и с которыми мы вместе помогаем. Собираем информацию, передаем волонтерам. Делаем все возможное, чтобы достать людям жизненно необходимые лекарства. У меня есть много знакомых, которые пересылают медикаменты из Европы ко мне или в нужные города. Помогала людям в Киеве и других городах получить и передать необходимое. В это время все мы действуем как единый организм. У меня вместительный автомобиль, поэтому я занималась перевозками женщин с детьми. Как сказали наш Президент и правительство, нужно работать. Те области и те города, которые могут это делать, должны поддерживать экономику страны. Каждый день мы воюем на волонтерском фронте, помогаем со сбором средств и отправкой медикаментов, с выездом из горячих точек в безопасные места, но знаю, что могу делать еще больше. Поэтому решила создать новый марафон. Я открыла свою программу, чтобы собрать средства на волонтерские запросы, поддержать экономику страны и нашу армию. Деньги, которые поступают за участие в марафоне, мы передаем на нужды ВСУ, а также волонтерам, женщинам с детьми, которые остались без жилья. Таким образом, мы даем участницам полезный контент в виде тренировок, советов по правильному питанию, моих эфиров, эфиров моих специалистов и при этом делаем свой волонтерский вклад. К программе могут присоединиться люди со всего мира и оплатить любую сумму, которую хотят пожертвовать.

Мне очень помогает держаться вера в то, что мы свободное государство, мы совершенно другого взгляда люди, мы ― украинцы. Вера в наших людей, в нашу армию, в нашего Президента. Он за этот период доказал и показал, что до последнего борется за то, чтобы мы жили в свободной стране, чтобы дать возможность нам дальше продолжать высказывать наши мысли. И нас в этом не упрекают, нам не запрещают этого делать, как в стране агрессора. Вселяет веру в победу любовь к моей стране, к моим людям, надежда на самое светлое будущее. Мы еще раз доказали, что украинцы ― самая сильная нация во всем мире! За нами победа. И мы будем по кирпичику складывать нашу страну, будем строить новое сильное государство. Мы за любовь, за свободу, за мир и за добро в этом мире».

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