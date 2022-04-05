Как быть спокойным, как Арестович: советы Андрея Жельветро
Для многих украинцев видео Алексея Арестовича являются сейчас своеобразным успокоительным. Советник главы Офиса Президента всегда взвешен и спокоен, даже когда сообщает плохие новости. Однако есть секреты, благодаря которым можно научиться говорить так же, как он. Каким образом? Рассказывает психолог Андрей Жельветро.
Фото: Facebook Алексея Арестовича
Психолог Андрей Жельветро советует всем научиться контролировать то, как вы говорите. Для этого он приводит 5 секретов Алексея Арестовича, которые доступны каждому:
1. Ровная интонация
О чем бы вы ни говорили, говорите без лишних эмоций. Ваша интонация должна быть ровной. Зачем? Потому что это транслирует стабильность.
2. Короткие фразы
Говорите короткими фразами до 8 слов в предложении. В таком случае вашу мысль будет легче понять окружающим.
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3. Говорите шепотом
Говорите так, будто вы делитесь секретной информацией с лучшим другом. Это сделает вашу информацию ценной в мыслях человека.
4. Мягкие слова
Используйте мягкие слова. Вместо «убийство» можно говорить «ликвидация» или «устранение». Это не вызывает сильных эмоций, а значит, сохраняет спокойствие слушателей.
5. Примите расслабленную позу
Поза человека очень важна, особенно в непростой ситуации. К тому же это потребует от вас сфокусироваться на своем состоянии, а не на внешнем факторе.
Начните воспитывать у себя хотя бы одну из этих привычек! Станьте Арестовичем для своих родных и близких!
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