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Как быть спокойным, как Арестович: советы Андрея Жельветро

05.04.2022

Для многих украинцев видео Алексея Арестовича являются сейчас своеобразным успокоительным. Советник главы Офиса Президента всегда взвешен и спокоен, даже когда сообщает плохие новости. Однако есть секреты, благодаря которым можно научиться говорить так же, как он. Каким образом? Рассказывает психолог Андрей Жельветро.

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Фото: Facebook Алексея Арестовича

Психолог Андрей Жельветро советует всем научиться контролировать то, как вы говорите. Для этого он приводит 5 секретов Алексея Арестовича, которые доступны каждому:

1. Ровная интонация

О чем бы вы ни говорили, говорите без лишних эмоций. Ваша интонация должна быть ровной. Зачем? Потому что это транслирует стабильность.

2. Короткие фразы

Говорите короткими фразами до 8 слов в предложении. В таком случае вашу мысль будет легче понять окружающим.

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3. Говорите шепотом

Говорите так, будто вы делитесь секретной информацией с лучшим другом. Это сделает вашу информацию ценной в мыслях человека.

4. Мягкие слова

Используйте мягкие слова. Вместо «убийство» можно говорить «ликвидация» или «устранение». Это не вызывает сильных эмоций, а значит, сохраняет спокойствие слушателей.

5. Примите расслабленную позу

Поза человека очень важна, особенно в непростой ситуации. К тому же это потребует от вас сфокусироваться на своем состоянии, а не на внешнем факторе.

Начните воспитывать у себя хотя бы одну из этих привычек! Станьте Арестовичем для своих родных и близких!

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