Що робити, якщо сіпається око, і як цього позбутися?

Ось уже другий місяць в Україні триває повномасштабна війна. російські окупанти часто поводяться як терористи на нашій території, проявляючи нелюдську жорстокість щодо мирного населення. Не дивно, що багато українців весь цей час зазнають сильного стресу. Внаслідок цього може з’являтися такий неприємний стан, як посіпування ока. Що робити в цьому випадку? І як позбутися очного тику? Дізнайтесь далі.

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Питання нервового тику ще не досліджено лікарями повністю, а тому всі причини цього стану встановити поки що неможливо. Проте відомо, що найчастіше око сіпається через збої в роботі нервової системи. В умовах війни це, на жаль, поширене явище, і з ним стикаються багато українців. Але є кілька порад, які допоможуть вам позбутися сіпання ока.

Намагайтеся висипатись. Якщо причина посіпування очей у втомі, це має допомогти.

Коли око почне сіпатись, спробуйте акуратно помасажувати шкіру навколо нього, щоб відновити нормальний кровообіг.

Спробуйте заспокоїтись за допомогою дихальних практик або медитації.

Займайтеся фізкультурою.

Не зловживайте кавою та алкоголем.

Намагайтеся менше часу проводити перед комп’ютером і не перевантажувати очі.

Не читайте в темряві. Це шкідливо для очей і може провокувати тик.

У раціоні треба відновити баланс магнію, кальцію та гліцину.

Якщо ви застосовуєте протисудомні препарати, діуретики або нейролептики, вам треба ознайомитися з їхньою побічною дією. Часто саме вони стають причиною посіпувань.

Не ігноруйте сигнали організму про втому та нервове виснаження. Подбайте про себе!

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