Что делать, если дергается глаз, и как от этого избавиться?

Вот уже второй месяц в Украине идет полномасштабная война. российские оккупанты часто ведут себя как террористы на нашей территории, проявляя бесчеловечную жестокость по отношению к мирному населению. Неудивительно, что многие украинцы все это время испытывают сильный стресс. Вследствие этого может появляться такое неприятное состояние, как подергивание глаза. Что делать в этом случае? И как избавиться от глазного тика? Узнайте далее.

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Вопрос нервного тика еще не исследован врачами полностью, а потому все причины этого состояния установить пока невозможно. Однако известно, что чаще всего глаз дергается из-за сбоев в работе нервной системы. В условиях войны это, увы, распространенное явление, и с ним сталкиваются многие украинцы. Но есть несколько советов, которые помогут вам избавиться от глазного тика.

Старайтесь высыпаться. Если причина подергивания глаз в усталости, то это должно помочь.

Когда глаз начнет дергаться, попробуйте аккуратно помассировать кожу вокруг него, чтобы восстановить нормальное кровообращение.

Попробуйте успокоиться с помощью дыхательных практик или медитации.

Занимайтесь физкультурой.

Не злоупотребляйте кофе и алкоголем.

Старайтесь проводить меньше времени перед компьютером и не перегружать глаза.

Не читайте в темноте. Это вредно для глаз и также может провоцировать тик.

В рационе следует восстановить баланс магния, кальция и глицина.

Если вы применяете противосудорожные препараты, диуретики или нейролептики, вам следует ознакомиться с их побочным действием. Часто именно они становятся причиной тиков.

Не игнорируйте сигналы организма об усталости и нервном истощении. Позаботьтесь о себе!

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