Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Что делать, если дергается глаз, и как от этого избавиться?

12.04.2022

Вот уже второй месяц в Украине идет полномасштабная война. российские оккупанты часто ведут себя как террористы на нашей территории, проявляя бесчеловечную жестокость по отношению к мирному населению. Неудивительно, что многие украинцы все это время испытывают сильный стресс. Вследствие этого может появляться такое неприятное состояние, как подергивание глаза. Что делать в этом случае? И как избавиться от глазного тика? Узнайте далее.

Что делать, если дергается глаз

Больше по теме: Как быть спокойным, как Арестович: советы Андрея Жельветро

Вопрос нервного тика еще не исследован врачами полностью, а потому все причины этого состояния установить пока невозможно. Однако известно, что чаще всего глаз дергается из-за сбоев в работе нервной системы. В условиях войны это, увы, распространенное явление, и с ним сталкиваются многие украинцы. Но есть несколько советов, которые помогут вам избавиться от глазного тика. 

  • Старайтесь высыпаться. Если причина подергивания глаз в усталости, то это должно помочь.
  • Когда глаз начнет дергаться, попробуйте аккуратно помассировать кожу вокруг него, чтобы восстановить нормальное кровообращение.
  • Попробуйте успокоиться с помощью дыхательных практик или медитации.
  • Занимайтесь физкультурой.
  • Не злоупотребляйте кофе и алкоголем.
  • Старайтесь проводить меньше времени перед компьютером и не перегружать глаза.
  • Не читайте в темноте. Это вредно для глаз и также может провоцировать тик.
  • В рационе следует восстановить баланс магния, кальция и глицина.
  • Если вы применяете противосудорожные препараты, диуретики или нейролептики, вам следует ознакомиться с их побочным действием. Часто именно они становятся причиной тиков.

Не игнорируйте сигналы организма об усталости и нервном истощении. Позаботьтесь о себе!

Больше по теме: Надійні поради: Как уберечься от химического оружия ― зарина, хлора, аммиака и фосфора?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить