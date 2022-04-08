С началом военной агрессии россии жизнь каждого из нас разделилась на «до» и «после». Из-за этого многие украинцы сейчас испытывают сильную ненависть к россиянам. И это вполне естественная реакция, ведь именно они виновны в тысячах смертей, страшных разрушениях и жестоких военных преступлениях. Но что украинцам делать со всей этой ненавистью? И как не допустить внутреннего истощения из-за этого чувства? Рассказывает Андрей Жельветро.

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Ненависть является очень мощным чувством и естественной реакцией на происходящие сейчас события, на войну. Но здесь нужно понимать, какая она, эта ненависть, ― активная или пассивная.

Активная ненависть ― это когда у вас есть цель и вы идете к ней благодаря этому чувству. Активная ненависть помогает, например, вести информационную войну с россиянами. Она придает сил, но ненадолго.

Пассивная ненависть ― это если цели нет. Вы просто живете с этим чувством, оно вас охватывает, делает раздраженным и злым. Это плохо. Пассивная ненависть способна разрушить здоровье своего носителя, а в худших случаях может даже приводить к онкозаболеванию. Не забывайте о силе психосоматики.

Поэтому, если у вас нет цели, то лучше подумать над тем, как от ненависти перейти к эффективности.

Трансформируйте свою ненависть в помощь, и все будет Украина!

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