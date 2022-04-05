Как прийти в себя после увиденных фотографий зверств россиян?

Недавние фотографии бесчеловечности российских оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле ранили душу каждого украинца. Подобные преступления, без сомнений, должны быть и будут наказаны. Но как же прийти в себя после увиденного? И что дает украинцам открытое признание этой трагедии? Рассказывает кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницкая.

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При виде ужасающих кадров из ранее оккупированных городов Киевской области просто отнимает дар речи. В состоянии шока от увиденного сознание может отказываться воспринимать изображение и искать подтверждения того, что это неправда. Ведь смерть — это то, что пугает людей больше всего, а подобные кадры еще раз напоминают о хрупкости жизни.

Психотерапевт Наталья Портницкая уверена, что в подобной ситуации нет неправильных эмоций и каждый человек справляется с ними по-своему: «Нет правильных и неправильных реакций — у каждого свои эмоции, свой способ справляться с ними. Кадры получают отклик в индивидуальном опыте: кто-то всматривается и ищет новую информацию, кто-то избегает любыми средствами (выключает уведомление, не открывает новостную ленту). Включаются защитные механизмы: отрицание (искать доказательства “вдруг это неправда, такого не может быть”), избегание сверхсильных эмоций и т.д.».

Что же дает украинцам открытое признание этой трагедии?

Видеть правду и избавиться от последних иллюзий, что война — это ответственность одного человека, а остальные — жертвы.

Чувствовать боль. Совместное горевание и оплакивание объединяет, опыт «быть рядом, иметь поддержку» позволяет пережить боль, справиться с ней.

Испытывать ярость. Злость и агрессия противостоят страху поражения. Сегодня энергия ярости на врага дает силы справляться с апатией, усталостью после месяца войны.

Ценить мгновения каждого дня.

Открыто говорить о смерти — это не только эмоционально пережить и отреагировать, иметь опыт принятия («когда говоришь о смерти, становится легче»), но и осознать себя, свой народ — «Я не один». Смерть — это то, что объединяет, делает нас людьми, усиливает ценности. Разглашение, открытое признание трагедии сегодня дает шанс нации и каждому справиться и передать следующим поколениям не коллективную травму, а память, возможность посттравматического роста.

Глубокие переживания формируют ценности — сегодня это ценности единства, идентичности, будущего.

Мир должен знать правду, какой бы горькой она ни была! А россия обязательно ответит за все свои чудовищные преступления!

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