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Щасливі за сім днів

Відчуття ненависті до росіян: що робити, розповів Андрій Жельветро

22.07.2022

З початком військової агресії росії життя кожного з нас розділилося на «до» та «після». Через це багато українців зараз відчувають сильну ненависть до росіян. І це цілком природна реакція, адже саме вони винні в тисячах смертей, страшних руйнуваннях і жорстоких воєнних злочинах. Але що українцям робити з усією цією ненавистю? І як не допустити внутрішнього виснаження через це почуття? Розповідає експерт проєкту СТБ «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро.

Чувство ненависти к россиянам

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Ненависть є дуже потужним почуттям і природною реакцією на події, що зараз відбуваються, на війну. Але тут треба розуміти, яка вона, ця ненависть, ― активна чи пасивна.

Активна ненависть ― це коли ви маєте мету і рухаєтесь до неї завдяки цьому почуттю. Активна ненависть допомагає, наприклад, вести інформаційну війну з росіянами. Вона надає сил, але ненадовго.

Пасивна ненависть ― це якщо мети немає. Ви просто живете з цим почуттям, воно вас охоплює, робить роздратованим і злим. Це погано. Пасивна ненависть здатна зруйнувати здоров’я свого носія, а в найгірших випадках може навіть призводити до онкозахворювання. Не забувайте про силу психосоматики.

Тому, якщо у вас немає мети, то краще подумати над тим, як від ненависті перейти до ефективності.

Трансформуйте свою ненависть у допомогу, і все буде Україна!

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