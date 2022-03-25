Как перестать пугаться звуков во время войны, рассказал Андрей Жельветро
За месяц войны каждый украинец пережил то, что раньше даже не мог себе представить. От этого, без сомнений, все мы стали сильнее. Но если вас все еще пугают звуки сирен, взрывов и выстрелов — есть способ избавиться от этого страха. Как? Рассказывает психолог Андрей Жельветро.
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Чтобы перестать пугаться звуков во время войны, вам нужно немного потренироваться и сформировать новую привычку. Психолог Андрей Жельветро советует всем научиться сознательно реагировать на такие события и такие звуки, как сирена, взрыв или выстрел. Для этого будет полезной тренировка в домашних условиях. Включите самостоятельно или попросите друга неожиданно включить звук сирены или взрывов и контролируйте в это время три параметра:
1. Дыхание
Принудительно дышите и не делайте задержек.
2. Расслабленные плечи
Плечи нельзя вжимать в себя, они должны быть расслабленными. Поскольку когда мы их напрягаем, то в шейном отделе пережимаются сосуды и кислород не поступает к мозгу. Вследствие этого мы испытываем страх.
3. Внутренний диалог
Дайте себе быстро ответы на вопросы: Где я? Что происходит? Что делать?
Попробуйте это сделать 5 или 6 раз, и у вас сформируется новая привычка, которая будет вам помогать не пугаться звуков сирен, взрывов и выстрелов.
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