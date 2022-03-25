Як перестати лякатися звуків під час війни, розповів Андрій Жельветро
За місяць війни кожен українець пережив те, що раніше навіть не міг собі уявити. Від цього, без сумніву, всі ми стали сильнішими. Але якщо вас досі лякають звуки сирен, вибухів і пострілів — є спосіб позбутися цього страху. Як? Розповідає психолог Андрій Жельветро.
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Щоб перестати лякатися звуків під час війни, вам треба трохи потренуватися і сформувати нову звичку. Психолог Андрій Жельветро радить усім навчитися свідомо реагувати на такі події і такі звуки, як сирена, вибух чи постріл. Для цього буде корисним тренування в домашніх умовах. Увімкніть самостійно або попросіть друга зненацька ввімкнути звук сирени чи вибухів і контролюйте в цей час три параметри:
1. Дихання
Примусово дихайте і не робіть затримок.
2. Розслаблені плечі
Плечі не можна втискати в себе, вони мають бути розслабленими. Бо коли ми їх напружуємо, то в шийному відділі перетискаються судини і кисень не надходить до мозку. Внаслідок цього ми відчуваємо страх.
3. Внутрішній діалог
Дайте собі швидко відповіді на запитання: Де я? Що відбувається? Що робити?
Спробуйте це зробити 5 або 6 разів, і у вас сформується нова звичка, яка допомагатиме вам не лякатися звуків сирен, вибухів і пострілів.
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