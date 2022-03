За місяць війни кожен українець пережив те, що раніше навіть не міг собі уявити. Від цього, без сумніву, всі ми стали сильнішими. Але якщо вас досі лякають звуки сирен, вибухів і пострілів — є спосіб позбутися цього страху. Як? Розповідає психолог Андрій Жельветро.

Щоб перестати лякатися звуків під час війни, вам треба трохи потренуватися і сформувати нову звичку. Психолог Андрій Жельветро радить усім навчитися свідомо реагувати на такі події і такі звуки, як сирена, вибух чи постріл. Для цього буде корисним тренування в домашніх умовах. Увімкніть самостійно або попросіть друга зненацька ввімкнути звук сирени чи вибухів і контролюйте в цей час три параметри:

Примусово дихайте і не робіть затримок.

Плечі не можна втискати в себе, вони мають бути розслабленими. Бо коли ми їх напружуємо, то в шийному відділі перетискаються судини і кисень не надходить до мозку. Внаслідок цього ми відчуваємо страх.

Дайте собі швидко відповіді на запитання: Де я? Що відбувається? Що робити?

Спробуйте це зробити 5 або 6 разів, і у вас сформується нова звичка, яка допомагатиме вам не лякатися звуків сирен, вибухів і пострілів.

