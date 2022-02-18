20 февраля в 18:40 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск мейковера «Счастливы за семь дней». В нем мы увидим историю 39-летней Марии, которая будет знакома многим. Женщина работает удаленно, а потому полностью погрязла в профессиональных и домашних обязанностях. Кроме того, муж Марии никак не может найти общий язык с ее сыном от первого брака. Что делать в подобной ситуации? И как вырваться из клетки?

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Уже в это воскресенье нас ждет перевоплощение Марии из Харькова. Она уже несколько лет чувствует себя практически заключенной в стенах собственного дома. Героиня работает на фрилансе, чтобы уделять время семье, а также контролировать отношения своего мужа Виталия и сына от первого брака Леши. Отчим практически с первого дня знакомства не смог найти общий язык с парнем, и со временем ситуация лишь накалилась.

Кроме того, Мария давно перестала чувствовать себя женщиной. Ее основной наряд — это халат, а основные задачи, кроме рабочих, — угодить каждому в своей семье.

Сможет ли Мария вновь увидеть в зеркале счастливую женщину? Каким будет ее преображение? И как наладить отношения отчима с детьми?

Не пропустите 3 выпуск мейковера «Счастливы за семь дней» 20 февраля в 18:40 на телеканале СТБ!

Video: Что готовит 3 выпуск мейковера «Счастливы за семь дней»? 20 февраля 2022 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск проекта Счастливы за семь дней. Смотрите анонс 3 выпуска Счастливы за семь дней 1 сезон от 20.02.2022.

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