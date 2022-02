20 лютого о 18:40 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів». У ньому ми побачимо історію 39-річної Марії, яка буде знайома багатьом. Жінка працює віддалено, а тому повністю потонула в професійних і домашніх обов’язках. Крім того, чоловік Марії ніяк не може знайти спільну мову з її сином від першого шлюбу. Що робити в подібній ситуації? І як вирватися з клітки?

Уже цієї неділі на нас чекає перевтілення Марії з Харкова. Вона вже кілька років почувається практично ув’язненою в стінах власного дому. Героїня працює на фрілансі, щоб приділяти час родині, а також контролювати стосунки свого чоловіка Віталія і сина від першого шлюбу Олексія. Вітчим практично з першого дня знайомства не зміг знайти спільну мову з хлопцем, і з часом ситуація лише загострилася.

Крім того, Марія давно перестала почувати себе жінкою. Її основне вбрання — це халат, а основні завдання, крім робочих, — догодити кожному у своїй родині.

Чи зможе Марія знову побачити в дзеркалі щасливу жінку? Яким буде її перевтілення? І як налагодити стосунки вітчима з дітьми?

Не пропустіть 3 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів» 20 лютого о 18:40 на телеканалі СТБ!

