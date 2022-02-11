13 февраля в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 2 выпуск мейковера «Счастливы за семь дней». Его героиней станет 37-летняя Наталья. История девушки не оставит никого равнодушным. Когда-то она пережила страшную жестокость со стороны мужа и теперь боится новых отношений. Наталья потеряла веру в себя и светлое будущее. Но на проекте «Счастливы за семь дней» ее жизнь изменится.

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Уже в это воскресенье нас ждет невероятное перевоплощение Натальи из Кривого Рога. У девушки сложная судьба, и ей многое пришлось пережить. Из-за мужа-тирана, которого смогла остановить только тюрьма, она запретила себе любить. С момента развода героиня ни разу не была на свиданиях и начала попросту бояться мужчин. Наталья замкнулась в себе и потеряла радость жизни.

Но на проекте «Счастливы за семь дней» все изменится. Эксперты помогут героине вернуть веру в себя, побороть боль и стать наконец счастливой.

Каким же будет результат внутреннего и внешнего преображения Натальи?

Узнайте во 2 выпуске мейковера «Счастливы за семь дней» 13 февраля в 18:40 на телеканале СТБ. Не пропустите!

Video: Что будет во 2 выпуске мейковера «Счастливы за семь дней»? 13 февраля 2022 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск проекта Счастливы за семь дней. Смотрите анонс 2 выпуска Счастливы за семь дней 1 сезон от 13.02.2022.

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