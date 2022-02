13 лютого о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 2 випуск мейковеру «Щасливі за сім днів». Його героїнею стане 37-річна Наталя. Історія дівчини не залишить нікого байдужим. Колись вона пережила страшну жорстокість з боку чоловіка і тепер боїться нових стосунків. Наталя втратила віру в себе і світле майбутнє. Та на проєкті «Щасливі за сім днів» її життя зміниться.

Уже цієї неділі на нас чекає неймовірне перевтілення Наталі з Кривого Рогу. У дівчини складна доля, і їй багато чого довелося пережити. Через чоловіка-тирана, якого змогла зупинити тільки в’язниця, вона заборонила собі кохати. З моменту розлучення героїня жодного разу не була на побаченнях і почала просто боятися чоловіків. Наталя замкнулася в собі і втратила радість життя.

Проте на проєкті «Щасливі за сім днів» усе зміниться. Експерти допоможуть героїні повернути віру в себе, побороти біль і стати нарешті щасливою.

Яким же буде результат внутрішнього і зовнішнього перевтілення Наталі?

Дізнайтеся в 2 випуску мейковеру «Щасливі за сім днів» 13 лютого о 18:40 на телеканалі СТБ. Не пропустіть!

