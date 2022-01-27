Психолог и ведущий проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро уверен, что любое самосовершенствование должно начинаться с любви к себе. А иначе вы рискуете стать тиранами своего тела и души. Как избежать этого и что делать, чтобы полюбить себя, ― читайте далее.

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Психолог Андрей Жельветро уверен, что некоторые люди в погоне за самосовершенствованием теряют собственное «Я».

«Сразу скажу, что с моей точки зрения, самосовершенствование ― это глубокое недовольство собой, вызванное психологической травмой, которое приводит к тираничному обращению со своим телом, внутренним миром и чувствами… Эти люди постоянно бегают, читают, медитируют, загоняют себя в спортзале и пытаются все анализировать. Заняты самосовершенствованием. Бесконечным», ― написал на своей странице в Instagram Андрей Жельветро.

Психолог считает, что хоть эти люди и делают полезные вещи, но полюбить себя им так и не удается. Потому что они все равно остаются недовольными собой. И когда им трудно, страшно или одиноко, когда хочется спать или есть, они становятся абьюзерами по отношению к себе и не дают слабостям даже малейшего шанса.

«Когда-то давно они почувствовали, как сильно не нравятся своим родителям или первому мужу, жене. Им стало больно. С тех пор они стараются себе доказать, что они не такие плохие. Они взялись за себя, как за “проект”. Затем происходит деформация и они начинают воспринимать своих коллег, детей, друзей, супругов не как живых личностей с их чувствами и несовершенствами, но тоже как проекты, над которыми нужно постоянно работать. Таким образом, они становятся требовательны уже по отношению к своим близким. Причиняя им ту боль, которую причинили им», ― уверен психолог.

Здесь важно отметить, что эксперт не призывает всех прекратить заботиться о себе, своем здоровье и развитии. Он советует отпустить старые обиды, принять себя и найти того, кто полюбит вас сегодняшним.

Андрей Жельветро убежден, что совершенствовать нужно не себя, а то, над чем работаешь: продукт, который производишь, или услугу, которую оказываешь. Развивая себя снаружи, вы будете развиваться и внутри. А это и сделает вас зрелым, уверенным и довольным собой человеком.

Полюбите себя и станьте счастливее!

Еще больше полезных советов ждет вас в премьерном выпуске проекта «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на телеканале СТБ!

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