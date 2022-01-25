Как избежать невзаимности в отношениях: советы Андрея Жельветро

Эксперт проекта «Счастливы за семь дней» и ток-шоу «Как выйти замуж» Андрей Жельветро является практикующим психологом. Он знает все об отношениях и, по его мнению, невзаимность делает человека слабым и разрушает его самооценку. Как понять, что вы находитесь не во взаимных отношениях, и что делать в таком случае ― читайте далее.

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Андрей Жельветро уверен, что невзаимность, особенно в романтических отношениях, травмирует душу человека. В качестве примера он приводит историю главной Холостячки страны Златы Огневич.

«Недавно мы были свидетелями любви, которая состоялась на проекте “Холостячка” со Златой Огневич. Любви красивой и романтичной. Но, к сожалению, не взаимной. Невзаимность, особенно в сфере чувственных отношений, ― всегда болезненное явление. Оно способно надолго разрушить самооценку и отравить душу человеку», ― написал на своей странице в Instagram Андрей Жельветро.

Психолог уверен, что так случается из-за того, что человек в подобных отношениях отдает всего себя, а взамен почти ничего не получает. Из-за этого он становится слабым.

В то же время Андрей уверен, что невзаимность возникает не только в любовных отношениях. Она может случится и в работе, и в дружбе. И если это происходит регулярно, то рано или поздно отношения рушатся.

Как же понять, что вы находитесь не во взаимных отношениях? Андрей рекомендует всем просто спросить себя, приносит ли вам отдачу (речь не об удовольствии) то, во что вы вкладываетесь? Если да, то вы находитесь во взаимных отношениях. А если нет, то вы должны прояснить для себя, что вами движет и во что вы верите.

Андрей имеет универсальный совет для тех, кто состоит в невзаимных отношениях.

«Если дело касается отношений, что делать? Сразу все бросать? Нет, конечно же. Все решается разговорами. Иногда надо просто пояснить человеку, что именно вам приятно и вы хотели бы получать взамен. Главное, не ждать, что человек сам догадается. С ним никогда это чудо не случится», ― делится мнением Андрей Жельветро.

Отслеживайте невзаимность в своей жизни, не разменивайтесь по пустякам и будьте счастливы!

А еще больше рецептов счастья вас ждет в премьерном выпуске проекта «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на телеканале СТБ!

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