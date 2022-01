Як уникнути невзаємності у стосунках: поради Андрія Жельветро

Експерт проєкту «Щасливі за сім днів» і ток-шоу «Як вийти заміж» Андрій Жельветро є практикуючим психологом. Він знає все про стосунки і, на його думку, невзаємність робить людину слабкою і руйнує її самооцінку. Як зрозуміти, що ви перебуваєте не у взаємних стосунках, і що робити в такому випадку ― читайте далі.

Андрій Жельветро упевнений, що невзаємність, особливо в романтичних стосунках, травмує душу людини. Як приклад він наводить історію головної Холостячки країни Злати Огнєвіч.

Психолог упевнений, що так трапляється через те, що людина в подібних стосунках віддає всю себе, а натомість майже нічого не отримує. Через це вона стає слабкою.

Водночас Андрій упевнений, що невзаємність виникає не тільки в любовних стосунках. Вона може статися і в роботі, і в дружбі. І якщо це відбувається регулярно, то рано чи пізно стосунки руйнуються.

Як зрозуміти, що ви перебуваєте не у взаємних стосунках? Андрій рекомендує всім просто запитати себе, чи приносить вам віддачу (ідеться не про задоволення) те, у що ви вкладаєтеся? Якщо так, то ви перебуваєте у взаємних стосунках. А якщо ні, то ви повинні прояснити для себе, що вами рухає і в що ви вірите.

Андрій має універсальну пораду для тих, хто перебуває в невзаємних стосунках.

Відстежуйте невзаємність у своєму житті, не розмінюйтеся на дрібниці і будьте щасливі!

