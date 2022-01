Головна Холостячка країни Злата Огнєвіч уже не раз згадувала про те, що її переслідує фанат. Одержимий чоловік не дає співачці проходу і всіляко погрожує їй. І ось сьогодні на своїй сторінці в Instagram Злата опублікувала відео, на якому видно небезпечні наміри фаната. Детальніше — далі.

На Злату Огнєвіч знову напав фанат. Цього разу чоловік не давав співачці проїхати на зйомку і погрожував фізичною розправою їй та її батькові, якщо дівчина ще раз згадає про нього на телебаченні. На щастя, все це Златі вдалося зняти на телефон. Вона поділилася цим відео з підписниками і попросила про допомогу.

Співачка попросила правоохоронні органи, особисто мера Віталія Кличка і президента Володимира Зеленського допомогти їй.

Ми також закликаємо правоохоронні органи і громадськість звернути увагу на цю ситуацію і захистити Злату від божевільного переслідувача.

