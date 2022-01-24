Головна Холостячка країни Злата Огнєвіч уже не раз згадувала про те, що її переслідує фанат. Одержимий чоловік не дає співачці проходу і всіляко погрожує їй. І ось сьогодні на своїй сторінці в Instagram Злата опублікувала відео, на якому видно небезпечні наміри фаната. Детальніше — далі.

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На Злату Огнєвіч знову напав фанат. Цього разу чоловік не давав співачці проїхати на зйомку і погрожував фізичною розправою їй та її батькові, якщо дівчина ще раз згадає про нього на телебаченні. На щастя, все це Златі вдалося зняти на телефон. Вона поділилася цим відео з підписниками і попросила про допомогу.

«У даній ситуації я просто беззахисна жінка, яку не перший рік (вже більше 3-х років) переслідує неадекватний чоловік, і НІХТО за цей час не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, які почастішали останнім часом…. Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не відчувають себе в безпеці і піддаються насильству. Тому що моя ситуація ― це ТАКОЖ один з видів насильства», ― написала Злата Огнєвіч на своїй сторінці в Instagram.

Співачка попросила правоохоронні органи, особисто мера Віталія Кличка і президента Володимира Зеленського допомогти їй.

«На моєму місці може бути ВАША донька, дружина, кохана дівчина, мама, ВАША близька людина. Допоможіть МЕНІ», ― написала дівчина.

Ми також закликаємо правоохоронні органи і громадськість звернути увагу на цю ситуацію і захистити Злату від божевільного переслідувача.

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