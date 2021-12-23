У фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Злата Огнєвіч зізналася, що після прем’єри реаліті з її участю отримала велику хвилю критики на свою адресу. Її звинувачували, ображали і навіть проклинали. Як прокоментувала це героїня? І що сказали експерти проєкту? Читайте далі.

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На фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Злата Огнєвіч поділилася, що отримала дуже багато критики на свою адресу. Найчастіше її звинувачували в поцілунках з різними чоловіками. Через це дівчину всіляко ображали, а дехто навіть зичив зла. Злата зізналася, що їй від цього було дуже боляче.

Ексучасники «Холостячки»-2 Андрій Хветкевич і Максим Тарапата публічно висловили підтримку співачці і поділилися думкою про те, що кожен з чоловіків знав умови проєкту і героїня була з усіма чесною.

Переможець першого сезону «Холостячки» Олександр Еллерт також підтримав Злату і сказав, що вона не могла на око визначити свого обранця.

«Головна героїня має повне право цілуватися з яким завгодно чоловіком, який прийшов на проєкт», ― висловив думку Олександр.

Причину хейту в бік Злати пояснив психолог проєкту Андрій Жельветро.

«У суспільстві є стереотипи, згідно з якими чоловіки полігамні. І тому, якщо чоловік цілує кількох жінок, то це не схвалюється, але й не осуджується. Жінки ж вважаються моногамними. Тобто вони повинні бути чистими і непорочними. І якщо жінка цілується з кількома людьми, то за осквернення титулу моногамної, вірної і непорочної її треба закидати камінням. Це стереотипи, пережитки минулого. Прогресивні країни вже перебудувалися і поводяться по-іншому. Нам потрібні тільки час і освіта. Підвищення культури виправить ці стереотипи», ― висловив свою думку Андрій Жельветро.

Крім експертів та ексучасників, Злату також підтримали зірки українського шоу-бізнесу. Детальніше читайте тут.

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