У фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Злата Огнєвіч зізналася, що після прем’єри реаліті з її участю отримала велику хвилю критики на свою адресу. Її звинувачували, ображали і навіть проклинали. Як прокоментувала це героїня? І що сказали експерти проєкту? Читайте далі.

На фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Злата Огнєвіч поділилася, що отримала дуже багато критики на свою адресу. Найчастіше її звинувачували в поцілунках з різними чоловіками. Через це дівчину всіляко ображали, а дехто навіть зичив зла. Злата зізналася, що їй від цього було дуже боляче.

Ексучасники «Холостячки»-2 Андрій Хветкевич і Максим Тарапата публічно висловили підтримку співачці і поділилися думкою про те, що кожен з чоловіків знав умови проєкту і героїня була з усіма чесною.

Переможець першого сезону «Холостячки» Олександр Еллерт також підтримав Злату і сказав, що вона не могла на око визначити свого обранця.

Причину хейту в бік Злати пояснив психолог проєкту Андрій Жельветро.

