В финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» Злата Огневич призналась, что после премьеры реалити с ее участием получила большую волну критики в свой адрес. Ее обвиняли, оскорбляли и даже проклинали. Как прокомментировала это героиня? И что сказали эксперты проекта? Читайте далее.

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На финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» Злата Огневич поделилась, что получила очень много критики в свой адрес. Чаще всего ее обвиняли в поцелуях с разными мужчинами. Из-за этого девушку всячески оскорбляли, а некоторые даже желали зла. Злата призналась, что ей от этого было очень больно.

Экс-участники «Холостячки»-2 Андрей Хветкевич и Максим Тарапата публично выразили поддержку певице и поделились мнением о том, что каждый из мужчин знал условия проекта и героиня была со всеми честна.

Победитель первого сезона «Холостячки» Александр Эллерт также поддержал Злату и сказал, что она не могла на глаз определить своего избранника.

«Главная героиня имеет полное право целоваться с каким угодно мужчиной, который пришел на проект», ― выразил мнение Александр.

Причину хейта в сторону Златы объяснил психолог проекта Андрей Жельветро.

«В обществе есть стереотипы, согласно которым мужчины полигамны. И поэтому, если мужчина целует нескольких женщин, то это не одобряется, но и не осуждается. Женщины же считаются моногамными. То есть они должны быть чистыми и непорочными. И если женщина целуется с несколькими людьми, то за осквернение титула моногамной, верной и непорочной ее нужно закидать камнями. Это стереотипы, пережитки прошлого. Прогрессивные страны уже перестроились и ведут себя по-другому. Нам нужно только время и образование. Повышение культуры исправит эти стереотипы», ― выразил свое мнение Андрей Жельветро.

Кроме экспертов и экс-участников, Злату также поддержали звезды украинского шоу-бизнеса. Подробнее читайте здесь.

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