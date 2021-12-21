После завершения проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич встречалась со своим избранником Андреем Задворным полтора месяца, а затем пара рассталась. Их разрыв стал неожиданностью для всех, в частности, для самой героини. Как пережила расставание Злата? И какое место в ее жизни сейчас занимает Максим Тарапата? Читайте далее.

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Разрыв с Андреем Задворным дался Злате Огневич весьма трудно. Однажды мужчина просто пришел и сказал, что больше ее не любит. Девушка поделилась, что это шокировало ее. Чувство боли усиливала и большая волна хейта после финала проекта. Злата призналась, что это было сложно выдержать и она не справилась бы без близких.

Первой поддержкой для девушки стала родная сестра. А уже на второй день после признания Андрея Злата пошла к психотерапевту. Сейчас она нашла в себе силы отпустить эту ситуацию.

После расставания Злата полностью погрузилась в работу. И именно благодаря этому в ее жизнь вернулся тот, кому она могла доверять. Речь идет о Максиме Тарапате. Именно он после разрыва с Андреем предложил Злате поддержку и помощь.

«Я очень ценю, что в моей жизни есть такой человек», — сказала девушка о Максиме.

Готова ли Злата открыть сердце новой любви? И как она прокомментировала свои отношения с Максимом?

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Video: Злата Огневич рассказала о расставании с Андреем Задворным Злата Огневич рассказала о расставании с Андреем Задворным после проекта Холостячка 2. С кем осталась Злата Огневич после проекта Холостячка 2, читайте в материале

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