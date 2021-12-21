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Злата Огнєвіч розповіла про розставання з Андрієм Задворним

21.12.2021

Після завершення проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч зустрічалася зі своїм обранцем Андрієм Задворним півтора місяця, а потім пара розпалася. Їх розрив став несподіванкою для всіх, зокрема і для самої героїні. Як пережила розставання Злата? І яке місце в її житті зараз посідає Максим Тарапата? Читайте далі.

злата огневич

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Розрив з Андрієм Задворним дався Златі Огнєвіч вельми важко. Одного разу чоловік просто прийшов і сказав, що більше її не кохає. Дівчина поділилася, що це шокувало її. Почуття болю посилювала і велика хвиля хейту після фіналу проєкту. Злата зізналася, що це було складно витримати і вона не впоралася б без близьких.

Першою підтримкою для дівчини стала рідна сестра. А вже на другий день після зізнання Андрія Злата пішла до психотерапевта. Зараз вона знайшла в собі сили відпустити цю ситуацію.

Після розставання Злата повністю занурилася в роботу. І саме завдяки цьому в її  життя повернувся той, кому вона могла довіряти. Ідеться про Максима Тарапату. Саме він після розриву з Андрієм запропонував Златі підтримку і допомогу.

«Я дуже ціную, що в моєму житті є така людина», — сказала дівчина про Максима.

Чи готова Злата відкрити серце новому коханню? І як вона прокоментувала свої стосунки з Максимом?

Дізнайтеся просто зараз у матеріалі «Неймовірної правди про зірок»!

Video: Злата Огнєвіч розповіла про розставання з Андрієм Задворним

Злата Огнєвіч розповіла про розставання з Андрієм Задворним після проєкту Холостячка 2. З ким залишилася Злата Огнєвіч після проєкту Холостячка 2, читайте в матеріалі

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