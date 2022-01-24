Главная Холостячка страны Злата Огневич уже не раз упоминала о том, что ее преследует фанат. Одержимый мужчина не дает певице прохода и всячески угрожает ей. И вот сегодня на своей странице в Instagram Злата опубликовала видео, на котором видны опасные намерения фаната. Подробнее — далее.

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На Злату Огневич снова напал фанат. На этот раз мужчина не давал певице проехать на съемку и угрожал физической расправой ей и ее отцу, если девушка еще раз упомянет о нем на телевидении. К счастью, все это Злате удалось заснять на телефон. Она поделилась данным видео с подписчиками и попросила о помощи.

«В данной ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год (уже больше 3-х лет) преследует неадекватный мужчина, и НИКТО за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает свои преследования, которые участились в последнее время…. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация — это ТАКЖЕ один из видов насилия», ― написала Злата Огневич на своей странице в Instagram.

Певица попросила правоохранительные органы, лично мэра Виталия Кличко и президента Владимира Зеленского помочь ей.

«На моем месте может быть ВАША дочь, жена, любимая девушка, мама, ВАШ близкий человек. Помогите МНЕ», ― написала девушка.

Мы также призываем правоохранительные органы и общественность обратить внимание на данную ситуацию и защитить Злату от безумного преследователя.

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