Психолог і ведучий проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро впевнений, що будь-яке самовдосконалення має починатися з любові до себе. А інакше ви ризикуєте стати тиранами свого тіла і душі. Як уникнути цього і що робити, щоб полюбити себе, ― читайте далі.

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Психолог Андрій Жельветро впевнений, що деякі люди в гонитві за самовдосконаленням втрачають власне «Я».

«Відразу скажу, що, на мій погляд, самовдосконалення ― це глибоке невдоволення собою, спричинене психологічною травмою, яке призводить до тиранічного поводження зі своїм тілом, внутрішнім світом і почуттями… Ці люди постійно бігають, читають, медитують, заганяють себе в спортзалі і намагаються все аналізувати. Зайняті самовдосконаленням. Нескінченним», ― написав на своїй сторінці в Instagram Андрій Жельветро.

Психолог вважає, що хоч ці люди і роблять корисні речі, але полюбити себе їм так і не вдається. Тому що вони все одно залишаються незадоволеними собою. І коли їм важко, страшно або самотньо, коли хочеться спати або їсти, вони стають аб’юзерами щодо себе і не дають слабкостям навіть найменшого шансу.

«Колись давно вони відчули, як сильно не подобаються своїм батькам або першому чоловікові, дружині. Їм стало боляче. Відтоді вони намагаються собі довести, що вони не такі погані. Вони взялися за себе, як за “проєкт”. Потім відбувається деформація і вони починають сприймати своїх колег, дітей, друзів, половинку не як живих особистостей з їхніми почуттями і недосконалостями, але теж як проєкти, над якими потрібно постійно працювати. Так вони стають вимогливими вже до своїх близьких. Завдаючи їм того болю, який заподіяли їм», ― упевнений психолог.

Тут важливо відзначити, що експерт не закликає всіх припинити дбати про себе, своє здоров’я і розвиток. Він радить відпустити старі образи, прийняти себе і знайти того, хто полюбить вас сьогоднішнім.

Андрій Жельветро переконаний, що вдосконалювати треба не себе, а те, над чим працюєш: продукт, який виробляєш, або послугу, яку надаєш. Розвиваючи себе зовні, ви будете розвиватися і всередині. А це і зробить вас зрілою, впевненою і задоволеною собою людиною.

Полюбіть себе і станьте щасливішими!

Ще більше корисних порад чекає на вас у прем’єрному випуску проєкту «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на телеканалі СТБ!

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