Психолог і ведучий проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро впевнений, що будь-яке самовдосконалення має починатися з любові до себе. А інакше ви ризикуєте стати тиранами свого тіла і душі. Як уникнути цього і що робити, щоб полюбити себе, ― читайте далі.

Психолог Андрій Жельветро впевнений, що деякі люди в гонитві за самовдосконаленням втрачають власне «Я».

Психолог вважає, що хоч ці люди і роблять корисні речі, але полюбити себе їм так і не вдається. Тому що вони все одно залишаються незадоволеними собою. І коли їм важко, страшно або самотньо, коли хочеться спати або їсти, вони стають аб’юзерами щодо себе і не дають слабкостям навіть найменшого шансу.

Тут важливо відзначити, що експерт не закликає всіх припинити дбати про себе, своє здоров’я і розвиток. Він радить відпустити старі образи, прийняти себе і знайти того, хто полюбить вас сьогоднішнім.

Андрій Жельветро переконаний, що вдосконалювати треба не себе, а те, над чим працюєш: продукт, який виробляєш, або послугу, яку надаєш. Розвиваючи себе зовні, ви будете розвиватися і всередині. А це і зробить вас зрілою, впевненою і задоволеною собою людиною.

Полюбіть себе і станьте щасливішими!

