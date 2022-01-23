Андрей Жельветро является дипломированным психологом с большим опытом работы. Именно он на проекте «Счастливы за семь дней» будет помогать героиням разобраться в себе. В арсенале Андрея имеется множество техник для этого, и самой простой из них он делится с вами. Узнайте, как всего за 15 минут понять, что тревожит и не дает перейти на новый уровень, — далее.

Больше по теме: Как найти свое призвание и добиться успеха в карьере?

Эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро делится со всеми простым, быстрым и эффективным способом разобраться в себе и понять, что тревожит. Его методика помогает определить одно ключевое слово, от которого вы сможете оттолкнуться, чтобы решить свои проблемы. Главное — не задумывайтесь, когда будете выполнять алгоритм действий.

4 шага, чтобы разобраться в себе

В первую очередь, напишите на обычном листе в столбик 16 случайных слов, которые первыми придут вам в голову. Это должны быть существительные.

Далее объедините слова в пары: первое со вторым, третье с четвертым и т.д. У вас получится 8 пар. В каждой из них отыщите взаимосвязь. Например, «дом» и «сад» могут объединиться в существительное «дача». Если словом описать ассоциацию не выходит, то можно использовать короткое словосочетание. Таким образом у вас появится новый ряд, но теперь уже из 8 слов.

Повторите то же самое с получившимися словами ― снова объедините первое со вторым, третье с четвертым. Ваши 8 слов должны создать 4 новых слова, а те, в свою очередь, — два слова.

Из этой пары у вас и получится ключ — одно слово, которое станет подсказкой от вашего подсознания к тому, в каком направлении двигаться.

Очень часто именно это единственное слово обозначает то, что вы не можете отыскать в себе. Оно может затронуть ваши внутренние страхи, указать путь к дальнейшим действиям либо подсказать неожиданное решение ситуации.

Не пожалейте 15 минут и попробуйте последовать технике, описанной Андреем Жельветро. Результат может вас удивить.

А еще больше секретов психологии ждут вас уже 6 февраля в 18:40 в премьерном выпуске проекта «Счастливы за семь дней». Не пропустите!

Источник: zhelvetro.com

Больше по теме: Бесплатный марафон от СТБ к премьере «Счастливы за семь дней»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.