Как найти свое призвание и добиться успеха в карьере?

Эксперт и ведущий проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро успешно реализовал себя в качестве телевизионного, политического, корпоративного, мужского и женского психолога. Поэтому он точно знает, как добиться успеха в карьере. Андрей поделился своими размышлениями о том, как найти свое призвание и достичь в нем высот. Подробнее — далее.

Больше по теме: Андрей Жельветро о том, почему важно уметь признавать свои ошибки

Психолог Андрей Жельветро помог разобраться в себе и найти призвание не одной сотне украинцев. Эксперт уверен, что в достижении успеха в первую очередь важно определить свою главную страсть. Только следование ей поможет вам выйти за пределы обычных достижений.

Чтобы понять, к чему испытываешь страсть, психолог советует пробовать как можно больше разных видов деятельности. И тогда, чем больше сфер будет в вашем опыте, тем выше шанс, что вы найдете искомое.

Однако Андрей заверяет, что даже когда человек нашел свою страсть, он может не решаться идти дальше из-за страха осуждения и непонимания окружающих. На самом деле это не более чем внутренняя отговорка, за которой стоит страх сделать то, что задумал. Это ширма, за которой прячется сомнение в том, что все получится.

Но если вы все же решитесь превзойти сомнения, переборите внутренний страх и последуете своей страсти, то точно достигнете успеха. Не сомневайтесь в себе и всегда доверяйте внутреннему голосу!

А чтобы узнать еще больше секретов из сферы психологии ― смотрите премьеру проекта «Счастливы за семь дней» уже 6 февраля в 18:40 на СТБ.

Источник: zhelvetro.com

Больше по теме: Андрей Жельветро о мейковере «Счастливы за семь дней»: Подобного проекта на нашем телевидении нет

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.