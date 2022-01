Як знайти своє покликання і досягти успіху в кар’єрі?

Експерт і ведучий проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро успішно реалізував себе як телевізійний, політичний, корпоративний, чоловічий і жіночий психолог. Тому він точно знає, як досягти успіху в кар’єрі. Андрій поділився своїми роздумами про те, як знайти своє покликання і досягти в ньому висот. Детальніше — далі.

Психолог Андрій Жельветро допоміг розібратися в собі і знайти покликання не одній сотні українців. Експерт упевнений, що в здобутті успіху передусім важливо визначити свою головну пристрасть. Тільки слідування їй допоможе вам вийти за межі звичайних досягнень.

Щоб зрозуміти, до чого відчуваєш пристрасть, психолог радить пробувати якомога більше різних видів діяльності. І тоді, що більше сфер буде у вашому досвіді, то вище шанс, що ви знайдете те, що шукаєте.

Однак Андрій запевняє, що навіть коли людина знайшла свою пристрасть, вона може не наважуватися йти далі через страх осуду й нерозуміння оточення. Насправді це не більше ніж внутрішня відмовка, за якою стоїть страх зробити те, що задумав. Це ширма, за якою ховається сумнів у тому, що все вийде.

Та якщо ви все ж наважитеся переступити сумніви, переборете внутрішній страх і підете за своєю пристрастю, то точно досягнете успіху. Не сумнівайтеся в собі і завжди довіряйте внутрішньому голосу!

