Ведучий проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро є фахівцем у галузі психології. Він точно знає, як побудувати здорові і довірливі стосунки з іншими. І Андрій упевнений, що їх важливим складником є вміння визнавати власні помилки. Детальніше — далі.

Більше на тему: Як почати любити себе: поради Андрія Жельветро

Ведучий проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро ― практикуючий психолог. За час своєї роботи він допоміг багатьом українцям розібратися в собі і стати щасливішими. Андрій дотримується думки, що визнання помилок важливе у будь-яких стосунках: романтичних, дружніх, сімейних. Психолог упевнений, що саме це допомагає нам ставати зрілими.

Психолог каже, що якщо близькій людині після вашої дії стало гірше, ніж було до цього, то ви, швидше за все, припустилися помилки. І якщо на неї просто закрити очі і не говорити про це, то можна значно погіршити стосунки.

Андрій Жельветро зізнається, що йому самому часом буває важко визнати свої помилки. Проте міжособистісні стосунки для нього є найціннішим життєвим ресурсом, тому, якщо він робить учинок, що завдав болю іншому, то завжди визнає це і каже «вибач».

Визнавайте свої помилки і будуйте здорові стосунки з оточенням.

Ще більше секретів зі сфери психології чекають на вас уже 6 лютого о 18:40 на СТБ під час прем’єрного випуску проєкту «Щасливі за сім днів». Не пропустіть!

Джерело: zhelvetro.com

Більше на тему: Безкоштовний марафон від СТБ до прем’єри «Щасливі за сім днів»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.