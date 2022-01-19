Ведучий проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро є фахівцем у галузі психології. Він точно знає, як побудувати здорові і довірливі стосунки з іншими. І Андрій упевнений, що їх важливим складником є вміння визнавати власні помилки. Детальніше — далі.

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Ведучий проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро ― практикуючий психолог. За час своєї роботи він допоміг багатьом українцям розібратися в собі і стати щасливішими. Андрій дотримується думки, що визнання помилок важливе у будь-яких стосунках: романтичних, дружніх, сімейних. Психолог упевнений, що саме це допомагає нам ставати зрілими.

«Що більше помилок ти зробив і усвідомив їх, то глибше ти як людина. А той, хто не усвідомлює своїх помилок, — неглибокий. Але свою помилку треба визнати. Не тільки перед самим собою, а перед тим, кого ти образив. Визнаючи помилку перед іншим, ти заявляєш про його значущість для тебе», ― ділиться думкою Андрій.

Психолог каже, що якщо близькій людині після вашої дії стало гірше, ніж було до цього, то ви, швидше за все, припустилися помилки. І якщо на неї просто закрити очі і не говорити про це, то можна значно погіршити стосунки.

Андрій Жельветро зізнається, що йому самому часом буває важко визнати свої помилки. Проте міжособистісні стосунки для нього є найціннішим життєвим ресурсом, тому, якщо він робить учинок, що завдав болю іншому, то завжди визнає це і каже «вибач».

Визнавайте свої помилки і будуйте здорові стосунки з оточенням.

Ще більше секретів зі сфери психології чекають на вас уже 6 лютого о 18:40 на СТБ під час прем’єрного випуску проєкту «Щасливі за сім днів». Не пропустіть!

Джерело: zhelvetro.com

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