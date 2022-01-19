Ведущий проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро является специалистом в области психологии. Он точно знает, как построить здоровые и доверительные отношения с окружающими. И Андрей уверен, что их важной составляющей является умение признавать свои ошибки. Подробнее — далее.

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Ведущий проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро является практикующим психологом. За время своей работы он помог многим украинцам разобраться в себе и стать счастливее. Андрей придерживается мнения, что признание ошибок является важным в любых отношениях — романтических, дружеских, семейных. Психолог уверен, что именно это помогает нам становиться зрелыми.

«Чем больше ошибок ты совершил и осознал их, тем глубже ты как человек. А тот, кто не осознает своих ошибок, — поверхностен. Но свою ошибку надо признать. Не только перед самим собой, а перед тем, кого ты обидел. Признавая ошибку перед другим, ты заявляешь о его значимости для тебя», ― делится мнением Андрей.

Психолог говорит, что если близкому человеку после вашего действия стало хуже, чем было до этого, то вы, скорее всего, допустили ошибку. И если на нее просто закрыть глаза и не говорить об этом, то можно значительно ухудшить отношения.

Андрей Жельветро признается, что ему самому порой бывает сложно признать свои ошибки. Но межличностные отношения являются для него самым ценным жизненным ресурсом, поэтому, если он совершает поступок, причинивший боль другому, то всегда признает это и говорит «прости».

Признавайте свои ошибки и стройте здоровые отношения с окружающими.

Еще больше секретов из области психологии ждут вас уже 6 февраля в 18:40 на СТБ во время премьерного выпуска проекта «Счастливы за семь дней». Не пропустите!

Источник: zhelvetro.com

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