Андрій Жельветро ― дипломований психолог з великим досвідом роботи. Саме він на проєкті «Щасливі за сім днів» допомагатиме героїням розібратися в собі. В арсеналі Андрія є безліч технік для цього, і найпростішою з них він ділиться з вами. Дізнайтеся, як усього за 15 хвилин зрозуміти, що турбує і не дає перейти на новий рівень, — далі.

Більше на тему: Як знайти своє покликання і досягти успіху в кар’єрі?

Експерт проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро ділиться з усіма простим, швидким і ефективним способом розібратися в собі і зрозуміти, що турбує. Його методика допомагає визначити одне ключове слово, від якого ви зможете відштовхнутися, щоб вирішити свої проблеми. Головне — не замислюйтеся, коли будете виконувати алгоритм дій.

Дуже часто саме це єдине слово означає те, що ви не можете відшукати в собі. Воно може торкнутися ваших внутрішніх страхів, указати шлях до подальших дій або підказати несподіване рішення ситуації.

Не пошкодуйте 15 хвилин і спробуйте техніку, описану Андрієм Жельветро. Результат може вас здивувати.

А ще більше секретів психології чекають на вас уже 6 лютого о 18:40 у прем’єрному випуску проєкту «Щасливі за сім днів». Не пропустіть!

Джерело: zhelvetro.com

Більше на тему: Безкоштовний марафон від СТБ до прем’єри «Щасливі за сім днів»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.