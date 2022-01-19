Утро — это лучшее время для того, чтобы зарядиться энергией и продуктивностью на весь день. В этом уверена ведущая и эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская. Что придает Марине сил на день и помогает быть бодрой — узнайте далее.

Больше по теме: Бесплатный марафон от СТБ к премьере «Счастливы за семь дней»

Ведущая проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская является не только фитнес-тренером и экспертом по правильному питанию, а и мамой двух прекрасных деток — Роберта и Оливии. Именно они помогают ей заряжаться бодростью на весь день. Кроме того, у Марины есть свои принципы утреннего пробуждения, которыми она с радостью делится с окружающими. Вот что советует ведущая:

в теплое время года попробуйте спать с открытым окном, поскольку в таких условиях тело человека охлаждается и это способствует улучшению здоровья;

ложитесь и вставайте в одно и то же время;

придумайте любимую утреннюю традицию, которая будет вас радовать, например: прогулка, пробежка, любимая музыка или даже просмотр серии какого-то сериала;

поставьте на будильник любимую песню, но не забывайте менять ее, чтобы она не успевала вам надоесть;

принимайте душ с бодрящими и ароматными средствами для тела;

пейте стакан воды и делайте хотя бы легкую разминку, растяжку или зарядку.

Следуйте этим правилам, и ваше утро будет начинаться счастливее.

А как стать счастливее и в других сферах — узнайте в премьерном выпуске проекта «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на СТБ.

Больше по теме: Продукты, которые не стоит есть натощак: советы Марины Боржемской

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.