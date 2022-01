Ранок — це найкращий час для того, щоб зарядитися енергією і продуктивністю на весь день. У цьому впевнена ведуча та експертка проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська. Що надає Марині сил на день і допомагає бути бадьорою — дізнайтеся далі.

Ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська є не тільки фітнес-тренеркою і фахівчинею з правильного харчування, а й мамою двох прекрасних діток — Роберта і Олівії. Саме вони допомагають їй заряджатися бадьорістю на весь день. Крім того, у Марини є свої принципи ранкового пробудження, якими вона з радістю ділиться з нами. Ось що радить ведуча:

Дотримуйтесь цих правил, і ваш ранок починатиметься щасливіше.

