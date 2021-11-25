Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 7 серія від 25.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Ніна не може спокійно дивитися на те, як Сергій свариться з Денисом. Під час чергового конфлікту вона не витримує та розбороняє їх. Така сміливість домробітниці насторожує Ірину Сергіївну, і вона вирішує уважніше придивитися до Ніни.

У 7 серії Рідна мачуха Анна активно готується до весілля, а майбутня свекруха допомагає їй вибрати сукню. Тим часом Денис вирішує повернутися додому. Ні, він не пробачив батька, навпаки, вигадав підступний план, як підставити Анну та розлучити її з Сергієм. Що з цього вийде? Дивіться онлайн серіал СТБ Рідна мачуха серія 7.

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Дивитися онлайн серіал Рідна мачуха – 8 серія від 25.11.2021